Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Unterzeichnung eines Phase-1-Abkommens im US-chinesischen Handelsstreit könnte für Anleger von Infineon ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk werden. Die Aussicht auf einen Zolldeal habe am Freitag insbesondere die Aktien des Halbleitersektors angetrieben.Sollte US-Präsident Donald Trump wie von Medien berichtet das Abkommen mit China tatsächlich unterzeichnen, wären Halbleiter-Unternehmen große Profiteure, so Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Liberum. Der Optimismus mit Blick auf die Lieferketten würde zunehmen und die Nachfrage aus China könnte steigen.Angesichts dieser positiven Nachrichtenlage könne "Der Aktionär" bei seinen Chip-Empfehlungen wie Infineon aktuell nur eines empfehlen: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: