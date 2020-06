Börsenplätze Infineon-Aktie:



20,91 EUR +0,12% (26.06.2020, 09:31)



20,88 EUR +1,41% (26.06.2020, 09:17)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Zuletzt hätten sich einige Analysten recht bullish zu Infineon-Aktie geäußert. JP Morgan setze das Kursziel auf 28 Euro herauf. Die Commerzbank sehe die Infineon-Aktie bei 25 Euro fair bewertet. Reiche das für einen erneuten Angriff auf das Jahreshoch?Es gebe kaum eine Branche, die derart für die technologische Zukunft stehe wie die Chipbranche. Immer neue Entwicklungen und Trends würden für eine nachhaltig steigende Nachfrage sorgen. Vor allem in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge seien die Wachstumspotenziale enorm. Mit seiner zukunftsweisenden Ausrichtung sei der DAX-Konzern hier sehr gut positioniert und sollte mittel- und langfristig weiter von diesen Megatrends profitieren.Sicher, an der Börse werde die Zukunft gehandelt. Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März bei 10,13 Euro habe die Infineon-Aktie ihren Wert bereits verdoppeln können. Knapp unter der 22-Euro-Marke sei den Bullen dann aber die Puste ausgegangen. Kurzfristig bestehe nach der zuletzt starken Kurserholung nur noch wenig Spielraum nach oben, auch wenn dabei ein neues Jahreshoch (21,78 Euro) durchaus möglich erscheine.Anleger sollten mit Stopp bei 16,50 Euro dabei bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link