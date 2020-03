Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,902 EUR -7,24% (05.03.2020, 17:13)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,82 EUR -5,75% (05.03.2020, 16:58)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe sich zunächst noch gegen den schwachen Markttrend stemmen können. Doch mittlerweile sei auch der Kurs des heimischen Chipriesen unter die Räder gekommen. Die Sorge vor den Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft drücke auf die Stimmung. Nun würden sich erste Analysten zu Wort melden.Der Start ins neue Geschäftsjahr (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) sei bei Infineon noch recht vielversprechend ausgefallen. Die Jahresprognose sei bestätigt worden - allerdings unter dem Vorbehalt, dass der Ausbruch des Coronavirus keine signifikante negative Wirkung auf die operative Entwicklung habe.Eine detaillierte Prognose sei zwar nur schwer möglich. Ersten Analysten hätten dennoch ein Statement veröffentlicht. Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Infineon "outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Sollte die weltweite Wirtschaftsleistung wegen des neuartigen Coronavirus um ein Prozent sinken, dürfte der Halbleitersektor rund 1,8 Prozent einbüßen, so Analyst Mark Li. Allerdings sei der Sektor mittlerweile weniger konjunkturanfällig als früher. Da die Pandemie nicht dauerhaft anhalte, sollten Anleger bei Kursdellen zugreifen.Das Bankhaus Lampe habe die DAX-Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer von "halten" auf "kaufen" hochgestuft, auch wenn das Kursziel auf 21 Euro belassen worden sei. Der Coronavirus verzögere zwar die erwartete Geschäftserholung bei dem Chipkonzern, so Analyst Veysel Taze. Der Kursrückgang seit dem Ausbruch des Virus sei aber übertrieben. Er glaube nicht, dass dieser die strukturellen Wachstumstreiber gefährden könne.Die Verunsicherung sei weiter groß. Die Volatilität bleibe hoch. Trotzdem sei die Chance da, dass man schon bald eine mehrtätige Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste sehen werde. Dabei dürfte auch die Infineon-Aktie zu Gewinnern gehören. Von welchem Niveau aus diese Bewegung starte, sei nur schwer einzuschätzen. Fällt die Infineon-Aktie unter die kleine charttechnische Unterstützung bei 18 Euro, dann dürfte sich die Talfahrt vorher noch weiter beschleunigen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link