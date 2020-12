XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie gehöre heute im freundlichen Marktumfeld zu den wenigen Verlierern im DAX. Im frühen Handel habe der Titel aber noch bei 30,33 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert. Doch dann habe der Kurs nach unten gedreht. Nach der jüngsten Kursrally sollte man diese Verschnaufpause allerdings nicht überbewerten. Seit Jahresbeginn stehe für die Infineon-Aktie bereits ein Plus von über 40% zu Buche. Zwischenzeitlich sei sogar die 30-Euro-Marke überwunden worden. Der DAX notiere dagegen nur auf dem Niveau von Anfang Januar."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Bleibe die Branchen- und Marktstimmung weiter gut, sollte die Infineon-Aktie die 30-Euro-Marke schon bald wieder hinter sich lassen - trotz der mittlerweile recht ambitionierten Bewertung. Das Ziel auf Sicht von zwölf Monaten laute 36 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:29,415 EUR -2,10% (09.12.2020, 11:36)