Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

27,08 EUR -2,40% (15.10.2020, 12:36)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

278,095 EUR -2,57% (15.10.2020, 12:21)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Berichtssaison nehme Fahrt auf. In der Chipbranche hätten bereits erste Unternehmen vorläufige Zahlen präsentiert und dabei einen überraschend guten Eindruck hinterlassen. Die freundliche Stimmung habe auch auf Infineon abgefärbt, die Aktie sei auf den höchsten Stand seit 2002 gesteigen.Frische Zahlen für das vor Kurzem beendete Geschäftsjahr 2019/20 stünden beim deutschen Halbleiter-Konzern erst für den 9. November auf der Agenda - es sei denn, Infineon müsse ebenfalls eine aktualisierte Prognose veröffentlichen.Im schwachen Marktumfeld falle heute auch die Infineon-Aktie zurück. Für Anleger bestehe aber noch kein Handlungsbedarf. Eine kurze Verschnaufpause könne der DAX-Titel nach der jüngsten Kursrally durchaus verkraften. Charttechnische Unterstützungen gebe es bei 25 und im Bereich um 22 und 23 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)