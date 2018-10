Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.10.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Halbleitersektor komme nicht zur Ruhe: Nach AMS, STMicroelectronics und Texas Instruments sei gestern nun auch AMD mit einem schwachen Quartalsbericht gefolgt. Die Infineon-Aktie werde mit dem gesamten Halbleitersektor in Sippenhaft genommen. Die fast durch die Bank mittlerweile enttäuschenden Quartalsberichte aus der Branche würden auch die Befürchtungen für die Zahlen des deutschen Chipherstellers am 12. November nicht abklingen lassen. Im Gegenteil, die Infineon-Aktie bleibe unter massivem Druck, obwohl die Bewertung günstig erscheine. Das biete aber auch Chancen für eine positive Überraschung, da möglicherweise auch zu viel negatives eingepreist sei. Die Infineon-Aktie habe seit Anfang September ein Viertel ihres Wertes verloren, seit dem Hoch bei 25,76 Euro seien es sogar fast 40 Prozent.Zwar sei die letzte Trading-Empfehlung auf Infineon auf Einstand ausgestoppt worden. Bei aktuell 16 Euro könnten mutige Anleger jedoch einen neuen Versuch wagen. Um 15 Euro verlaufe die nächste signifikante Unterstützung. Der Stopp für Tradingkäufe liege bei 14,50 Euro, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,705 EUR +1,64% (25.10.2018, 11:49)