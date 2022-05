Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,28 EUR +1,29% (11.05.2022, 09:54)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,265 EUR +1,96% (11.05.2022, 09:38)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (11.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Geschäft laufe so gut wie nie: Infineon habe nach einem starken zweiten Quartal 2021/22 trotz aller Krisenherde die Prognose für das Gesamtjahr (30. September) leicht angehoben. Neben der hohen Nachfrage spiele dem Konzern auch der starke Dollar in die Karten. Die Aktie hänge dennoch im Bereich ihrer Jahrestiefs fest.Bei DAX und Co habe die steigende Inflation und die sich abzeichnende Zinswende seit Jahresbeginn bereits einen Wechsel weg von hoch bewerteten Wachstumstiteln zu günstigeren Value-Aktien eingeläutet. Das zeige sich auch im Kursverlauf der Infineon-Aktie.Hier könnte es am Nachmittag frische Impulse geben, dann kämen aus den USA wichtige Inflationsdaten vom April - für einige Experten "Big Story" des Tages. Die große Frage laute, ob die hohe US-Inflation beginne, sich zu verlangsamen und der geldpolitische Druck auf die US-Notenbank FED damit zunächst nicht mehr größer werde. Die Schätzungen der Experten für den Anstieg der Verbraucherpreise im April würden von 8,0 bis 8,5 Prozent reichen.Anleger mit Weitblick sollten sich daher von der jüngsten (Kurs-)Entwicklung daher nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: