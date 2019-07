Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am letzten Handelstag der Börsenwoche dürfte sich der DAX-Titel mit weiteren Gewinnen zunächst schwertun. Anleger dürften sich heute zunächst weiter in Zurückhaltung üben. Denn um 14:30 Uhr deutscher Zeit werde in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni publiziert - das konjunkturelle Highlight der Woche. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen und Gehältern enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben, würden doch viele Unternehmen von niedrigen Zinsen profitieren.Was heiße das für den Halbleiter-Titel? An den Rahmenbedingungen habe sich zuletzt nicht wirklich etwas geändert. Die Lage an vielen Endmärkten bleibe insgesamt unsicher. Das treffe aber die Konkurrenten ebenso wie Infineon. Ob es bereits ab dem zweiten Halbjahr wieder zu einer Erholung der Nachfrage komme, sei unklar.Aufschluss darüber könnten die Geschäftszahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 am 1. August geben. Bestätige der Vorstand die zuletzt gesenkten Prognosen, dürften die Anleger wieder zugreifen.Anleger mit Weitblick können das gegenwärtige Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position bei der Infineon-Aktie nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die erste Zielzone, die das Papier zeitnah anlaufen sollte, liege zwischen 17 und 18 Euro. (Analyse vom 05.07.2019)