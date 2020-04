Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.04.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.Die beim "Corona-Crash" von etwa 23 auf fast zehn Euro abgestürzte Infineon-Aktie habe sich in den vergangenen vier Wochen sehr stark erholt und sei dabei um etwa 70 Prozent nach oben gelaufen. Nicht zuletzt da der DAX-Wert nun auf massive Hürden zulaufe, sei Vorsicht geboten. Andererseits ergebe sich weiteres Potenzial, wenn die Infineon-Aktie die robuste Widerstandszone um 17,30/19,00 Euro überwinden sollte. Diese speise sich aus Barrieren unterschiedlichster Couleur. Zu nennen seien von unten nach oben das Ein-Monats-Hoch, die 200-Tage-Linie, das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der Crash-Welle sowie last not least eine im März durchbrochene mittelfristige Aufwärtstrendgerade. Ein lohnendes Kursziel für die "Bären" sei schnell gefunden, denn knapp unterhalb der 13-Euro-Marke liege nicht nur das markante Tief der vorletzten Woche, sondern ein auch gemäß Fibonacci-Analyse bedeutendes Niveau: 61,8 Prozent der Erholung wären dort wieder abverkauft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:15,826 EUR +2,33% (16.04.2020, 08:48)