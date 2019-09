Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Aktien aus der Halbleiterbrachen seien wieder gefragt. China und die USA hätten sich nach Angaben aus Peking auf weitere Handelsgespräche Anfang Oktober in Washington verständigt. Die Sorgen vor einer weltweiten Rezession würden wieder etwas in den Hintergrund treten. Vom der verbesserten Stimmungslage könne auch die Infineon-Aktie profitieren.Aus wirtschaftspolitischer Sicht stünden die Zeichen einmal mehr auf Entspannung. Auch in der Halbleiterbranche würden sich die Bullen zaghaft zurückmelden. Als Stimmungsstütze für die Branche, die zuletzt noch unter Konjunktursorgen gelitten habe, diene eine Studie von J.P. Morgan, in der sich Analyst Harlan Sur optimistisch für die Chipnachfrage im zweiten Halbjahr gebe. Er lobe eine disziplinierte Angebotspolitik der Konzerne und rechne mit einer weiterhin überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Chipaktien.Die Anleger hätten laut Sur begonnen, nach einer Phase sinkender Gewinnerwartungen die aufgrund des US-chinesischen Handelskriegs länger als gewöhnlich gedauert habe, an einen verbesserten Wachstumstrend zu glauben. Er selbst rechne nun im zweiten Halbjahr mit einer anziehenden Nachfrage.Die Infineon-Aktie könne sich in dem verbesserten Marktumfeld von den Tiefstständen lösen. In der Vorwoche sei der kurzfristige Abwärtstrend überwunden worden. Nun attackiere der Titel die horizontale Hürde knapp unter 16 Euro. Gelinge das kleine Kaufsignal, warte auf dem Weg zum Verlaufshoch bei 18,23 Euro aus dem Juli im Bereich um 16,50/16,80 Euro eine weitere kleine Widerstandszone, die es zu überwinden gelte.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. Auch eine Spekulation auf einen Zwischenspurt in Richtung 18 Euro könnte sich lohnen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link