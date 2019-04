Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,045 EUR +1,22% (05.04.2019, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,946 EUR +1,25% (05.04.2019, 09:54)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In den letzten Tagen sei die Stimmung im Chipsektor gedreht. Aktien mit Bezug zur Halbleiterbranche seien plötzlich wieder gefragt gewesen. Neue Hoffnungen auf eine bevorstehende Einigung im Handelsstreit hätten für frische Kaufanreize gesorgt. Gleichzeitig hätten die Analysten die hervorragenden langfristigen Wachstumsaussichten für die Branche hervorgehoben. Investoren hätten das Risiko erhöht und würden auf eine Erholung der Nachfrage setzen. Selbst die Infineon-Aktie befinde sich kurz nach der Umsatz- und Gewinnwarnung wieder im Aufwind.Mehr als 7% habe die Infineon-Aktie nach dem angepassten Ausblick an nur einem Tag eingebüßt. Danach seien die Papiere aber fast ebenso schnell wieder um über 10% gestiegen. Der Sprung über die 20-Euro-Marke stehe unmittelbar bevor. An dieser Hürde hätten sich die Papiere schon im Vorfeld der Prognosesenkung die Zähne ausgebissen."Der Aktionär" habe nach der Anpassung der Planvorgaben geraten, vor einem Neueinstieg eine Stabilisierung des Kurses abzuwarten. Die sei schneller als erwartet gekommen. Was noch immer fehle, sei das Kaufsignal. Dieses würde die Aktie, die im Peergroupvergleich den Wettbewerbern im laufenden Jahr noch immer etwas hinterher fahre, mit dem nachhaltigen Sprung über den horizontalen Widerstand bei 20 Euro generieren.Das Fazit habe Bestand: Für langfristig orientierte Investoren ändere sich nichts, sie würden mit Stopp bei 14,20 Euro investiert bleiben. Kurzfristig agierende Anleger warten ab, ob der Aktie die oberen Begrenzung der Seitwärtsrange bei 20 Euro überwinden kann, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Als Alternative könnten risikobewusste Anleger im Halbleiterumfeld auf einen Zwischenspurt der Aktie von AIXTRON spekulieren. "Der Aktionär" wolle hier das aktuelle Momentum nutzen und habe im Real-Depot und im Hebel-Depot bereits eine Trading-Position eröffnet. (Analyse vom 05.04.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link