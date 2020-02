Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe mit einer starken Marge, einem bestätigten Ausblick und einem satten Kurssprung für Aufsehen gesorgt. Bei den Analysten seien die frischen Daten gut angekommen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege bei 23,26 Euro. Heute habe sogar der letzte Pessimist sein Kursziel deutlich nach oben gezogen.Über das Zahlenwerk von Infineon und erste Analystenstimmen habe "Der Aktionär" an dieser Stelle bereits berichtet. Insgesamt würden derzeit 17 Experten die Aktie des Chipherstellers zum Kauf empfehlen. 13 Strategen stünden dem Titel neutral gegenüber.Einzig die französische Großbank Société Generale (SocGen) habe die Papiere mit "verkaufen" eingestuft. Immerhin habe Analyst Aleksander Peterc heute sein Kursziel von 16,50 auf 20,00 Euro angehoben. Er habe den guten Start ins neue Geschäftsjahr gelobt. Das gestiegene Kursziel habe er vor allem mit gesunkenen Kapitalkosten begründet. Die hohe Bewertung spiegle die Risiken allerdings nicht angemessen wider, so Peterc.Michael Schröder rät bei der Infineon-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 07.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link