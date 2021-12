Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Gestern habe die Infineon-Aktie mit Abstand zu den größten Verlierern im DAX gezählt. Grund für den Schwächeanfall seien zwei negative Analystenstimmen aus den USA gewesen. Auch heute fänden sich die Papiere wieder unter den Verlierern wieder. Anleger sollten sich von dem Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen lassen.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht: Vorstand Reinhard Ploss habe den einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Nach der 9-Milliarden-Euro-Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor habe der Konzernchef mit dem neuen Werk für Leistungselektronik am Standort Villach (Österreich) ein Ausrufezeichen gestetzt.Mit Blick auf das Jahr 2022 bleibe die Aktie des Halbleiterkonzerns sein bevorzugter Branchentitel, habe UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies geschrieben. Infineon sei in strukturellen Wachstumsbereichen wie Fahrassistenzsysteme, Elektromobilität und Datenzentren mit am besten positioniert. Der Experte habe das Kursziel von 45 auf 49 Euro angehoben und seine Kaufempfehlung bestätigt."Der Aktionär" halte ebenfalls an seiner positiven Einschätzung fest. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Anleger mit Weitblick legen sich im aktuellen Marktumfeld mit Abstauberlimits unter 38 Euro auf die Lauer, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 09.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link