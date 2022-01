Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Zinsangst bleibe auch nach der gestrigen Sitzung der US-Notenbank das Top-Thema. FED-Chef Jerome Powell habe nicht ausgeschlossen, die Zinsen in diesem Jahr mehr als vier Mal anzuheben. Kurzfristig stelle sich die Frage, wieviel davon durch den jüngsten Kursrutsch bereits eingepreist worden sei. Das gelte auch für die Infineon-Aktie.Über den richtigen Kurs in der Geldpolitik werde in Finanzkreisen intensiv diskutiert. "Es gibt ziemlich viel Raum für Zinserhöhungen, ohne dass der Arbeitsmarkt darunter leidet", habe FED-Chef Powell gestern klargestellt. Die viel zitierten Zinsfutures würden daher sogar bereits mehr als vier Erhöhungen in diesem Jahr einpreisen.Der mit seinen Technologiewerten besonders zinssensitive NASDAQ Composite habe gestern zwar kaum verändert geschlossen. Ob der Markt den FED-Kurs inzwischen angemessen eingepreist habe, oder ob es noch weiter abwärts gehe, würden allerdings erst die nächsten Tage und Wochen zeigen.Auch die Infineon-Aktie habe zuletzt unter Druck gestanden. Dabei habe der Konzern seine Hausaufgaben gemacht. Vorstand Reinhard Ploss habe den einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Mehrere Analysten hätten zuletzt ihre Kaufempfehlungen und Kursziele für den Titel bestätigt. Im Rahmen der allgemeinen Schwäche der Technologiewerte sei die Aktie trotzdem weiter zurückgefallen, habe dabei sogar die viel beachtete 200-Tage-Linie (aktuell bei 36,23 Euro) unterschritten. Texas Instruments und STMicro ( ISIN NL0000226223 WKN 893438 ) hätten gezeigt, dass sich die Chipkonzerne weltweit weiter auf Wachstumskurs befänden. Liefert Ploss Anfang Februar die passenden Zahlen für das erste Quartal sowie einen zuversichtlichen Ausblick auf den Rest des Jahres und trübt sich das Umfeld im Technologiesektor nicht zu sehr ein, dann sollte die Aktie die 40-Euro-Marke im Jahresverlauf wieder ins Visier nehmen - und auch überwinden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link