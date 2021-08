Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie gehöre mit einem Minus von rund 3,6 Prozent heute zu den schwächsten Papieren im DAX. Grund für die Schwäche seien einige schlechte Nachrichten aus den USA gewesen, die auf eine weiterhin angespannte Situation in den Halbleiter-Lieferketten hinweisen würden.So habe der NVIDIA-CEO Jensen Huang am Mittwochabend im Rahmen der Analystenkonferenz gesagt, dass sich die Halbleiterknappheit bei Grafikprozessoren auf das gesamte nächste Jahr ausdehnen dürfte. Dies liege vor allem an mangelnden Kapazitäten bei den großen Auftragsfertigern, die wiederum bei der Beschaffung von Wafern und Produktionsanlagen Probleme hätten.Ebenfalls am Mittwochabend im Rahmen der Analystenkonferenz habe sich der Cisco-CFO Scott Herren besorgt zur aktuellen Lage in den weltweiten Lieferketten geäußert. Nicht nur Speicherchips oder andere Halbleiter seien Mangelware, sondern auch Netzteile und Substrate. Teilweise hätten einige Teile Vorlaufzeiten von 40 bis 50 Wochen.Es seien Probleme wie sie auch die Marktstrategen von Goldman Sachs umtreiben würden. Die Experten der Investmentbank hätten ihre Wachstumsprognose für die USA für 2021 wegen der gestiegenen Inflation und den möglichen Verwerfungen in den Lieferketten durch die Delta-Variante gesenkt.DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot jedoch unverändert auf steigende Kurse, denn die langfristigen Wachstumstreiber und Trends sind intakt - auch wenn es kurzfristig holpriger wird, so der Experte Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 19.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link