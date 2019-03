Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei in den zurückliegenden Wochen weitestgehend seitwärts gependelt. Das Papier des bayerischen Chipherstellers trotz guter Nachrichten aus der Branche zuletzt kein neues Kaufsignal generieren können. Die jüngste DAX-Schwäche sei alles andere als förderlich gewesen. Nun könnte sogar das Gegenteil eintreten und neues Ungemach heraufbeschwören.Die Bewegung bei Infineon seit Ende Januar lasse sich eindeutig eingrenzen. Auf der Oberseite bei 20 Euro und auf der Unterseite bei 19 Euro. Die 200-Tage-Linie bei aktuell 19,60 Euro habe nur kurzzeitig überschritten werden können, die Aktie sei relativ zügig wieder zurückgefallen und habe damit intraday ein Fehlsignal generiert. Solche Fehlsignale würden häufig in die Gegenrichtung ausschlagen und das drohe aktuell.Die Unterstützung bei 19 Euro sei bereits angekratzt. Sollte es im Zuge einer weiteren DAX-Schwäche unter die jüngsten Tiefs bei 18,60 Euro gehen, müsse mit einer kräftigeren Korrektur gerechnet werden. Wirkliche Entwarnung gebe es aus technsicher Sicht erst, wenn die 20-Euro-Marke geknackt werde. Vor dem Hintergrund der technisch angespannten Lage sollten investierte Anleger spätestens bei Bruch der 18,60-Euro-Marke die Reißleine ziehen, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: