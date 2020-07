Börsenplätze Infineon-Aktie:



21,94 EUR +1,32% (10.07.2020, 09:46)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März bei 10,13 Euro habe der DAX-Titel seinen Wert bereits verdoppeln können. Knapp unter der 22-Euro-Marke sei den Bullen dann aber die Puste ausgegangen. Nun arbeite die Infineon-Aktie am Sprung über das Verlaufshoch bei 21,78 Euro. Unterstützung gebe es vonseiten der Analysten in Form eines neuen Top-Kursziels. Reiche die Kraft für ein neues Jahreshoch?Eine Kaufempfehlung der französischen Bank Exane BNP Paribas habe dem Papier des Chipherstellers am Donnerstag ordentlich Schwung verliehen. Analyst Jerome Ramel habe die Aktien von "neutral" auf "outperform" heraufgestuft und nenne ein Kursziel von 29 Euro. Damit sehe er noch fast ein Drittel Luft nach oben - und setze mit dem Ziel eine neue Bestmarke unter den Analysten.Heute lege die US-Bank JPMorgan nach und bestätige das "overweight"-Rating und das Kursziel von 28 Euro. Die bevorstehenden Q2-Zahlen dürften für den Halbleitersektor eher unspektakulär ausfallen, so Analyst Sandeep Deshpande. Die Quartalsberichte sollten den Erwartungen entsprechen oder etwas darüber liegen. Infineon bleibe eine der aussichtsreichsten Aktien im Sektor.Reicht der Rückenwind aus, um das Verlaufshoch bei 21,78 Euro zu überwinden, könnte die Infineon-Aktie kurzfristig Kurs auf das Jahreshoch vom 14. Februar bei 22,78 Euro nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link