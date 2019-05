Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.05.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon kämpfe weiter mit einem "herausfordernden" Marktumfeld. Der Chipkonzern habe sich zwischen Januar und Ende März trotz des schwierigen Umfeld jedoch etwas besser geschlagen als erwartet. Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr habe Infineon bestätigt.Der Umsatz sei im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 im Vergleich zum Vorjahreswert um acht Prozent auf 1,98 Milliarden Euro geklettert, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Der operative Gewinn habe um sechs Prozent auf 332 Millionen Euro zugelegt. Damit habe der Konzern bei beiden Werten besser abgeschnitten als erwartet.Infineon habe zudem die Ende März wegen der Flaute in der Autoindustrie und des schwächeren Wachstums in China gesenkte Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr bestätigt.Kommt es jedoch zu einer vernünftigen Lösung im Konflikt, dürfte Infineon zu den großen Gewinnern zählen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Mit Material von dpa-AFX