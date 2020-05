Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,005 EUR +3,12% (26.05.2020, 12:15)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,06 EUR +3,00% (26.05.2020, 12:01)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie befinde sich im Aufwind. Vom Corona-Crash-Tief bei 10,13 Euro am 19. März habe sich der Kurs wieder deutlich erholen können. Heute attackiere der Titel bereits die psychologisch wichtige 20-Euro-Marke.Der Aufwärtstrend bei Infineon sei intakt. Das angepeilte Kursziel des "Aktionärs" von 20 Euro sei deutlich schneller erreicht worden als gedacht. Sämtliche Angriffe der Bären seien von den Bullen umgehend gekontert worden. Mit dem Sprung über das Verlaufshoch vom 8. Mai bei 18,58 Euro sei zuletzt ein frisches Kaufsignal generiert worden. Um die V-förmige Erholung zu vollenden, müsste die Infineon-Aktie das Jahreshoch bei 22,78 Euro vom 14. Februar erreichen.Der seit dem Corona-Crash gültige Aufwärtstrend verlaufe aktuell bei 18 Euro. Werde dieser unterschritten, drohe ein Rücksetzer bis zur horizontalen Unterstützung bei 15 Euro. Danach sehe es derzeit jedoch nicht aus. Daher heiße es: Gewinne laufen lassen! "Der Aktionär" habe sein Kursziel von 20 auf 22 Euro erhöht und den Stopp auf 16,50 Euro nachgezogen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: