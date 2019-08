Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,246 EUR +1,79% (01.08.2019, 10:12)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,376 EUR +2,09% (01.08.2019, 09:57)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sichere sich heute einen Platz an der DAX-Spitze. Rund 2% lege der Halbleiter-Konzern nach der Veröffentlichung überraschend guter Q3-Zahlen zu. Der Chiphersteller habe sich angesichts schwieriger Bedingungen im Halbleitermarkt im abgelaufenen Quartal recht wacker geschlagen.Die Kurserholung der Infineon-Aktie nach dem Rückschlag in Mai und Juni dürfte sich damit fortsetzen. Das Fazit bleibe unverändert: Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: