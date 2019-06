Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,866 EUR -0,04% (24.06.2019, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,854 EUR +0,71% (24.06.2019, 14:47)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (24.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das seien gute Signale: Nachdem der Kurs der Infineon-Aktie in der vergangenen Woche deutlich zugelegt habe, halte er sich am Montag auch im schwächelnden DAX-Umfeld stabil. Noch besser: Die Gegenbewegung nach den schweren Kursverlusten bei der Infineon-Aktie werde auch durch Insiderkäufe gestützt.Mitglieder aus Vorstand und Aufsichtsrat hätten sich vergangene Woche mit Infineon-Aktien eingedeckt. Aufsichtsrat Eckart Sünner habe zum Kurs von 13,76 Euro Anteile im Gesamtwert von 137.600 Euro erworben.Sven Schneider, seit Mai Finanzvorstand bei Infineon, habe sich 6.998 Aktien für 14,28 Euro zugelegt (gesamt: knapp 100.000 Euro).Die große Boom-Phase im Halbleitersektor möge vorbei sein, doch der Abschlag bei Infineon wirke übertrieben. Ursächlich für den Rückgang sei auch die geplante Übernahme von Cypress Semiconductor für neun Milliarden Euro gewesen. Dabei habe Infineon-Chef Reinhard Ploss schon bewiesen, dass er Übernahmen in den USA könne. Als der Chiphersteller 2015 International Rectifier aus Kalifornien für drei Milliarden Dollar übernommen habe, sei zunächst auch der hohe Preis beklagt worden und der Kurs sei gefallen. Doch die Integration sei erfolgreich verlaufen, der Infineon-Kurs habe sich in der Spitze verdoppelt.Neben dem AKTIONÄR und Analysten sehen offenbar auch Insider des Unternehmens in den derzeitigen Kursen eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Charttechnisch wäre es wichtig, dass sich der Kurs weiter stabilisiert und keine neuen Tiefs ausbildet, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link