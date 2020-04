Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.04.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Noch in Bärenmarktrally - ChartanalyseDie Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) konnten sich seit dem Verlaufstief bei EUR 10,13 vom 19. März kräftig erholen und in den vergangenen Wochen deutlich ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung, die aktuell noch als Bärenmarktrally einzustufen sei, sei am 14. April bei EUR 17,33 erreicht worden. In der Folge seien die Titel wieder abgesackt, wobei ein neues kurzfristiges Verlaufstief bei EUR 15,07 am 21. April markiert worden sei. Die Aktien würden derzeit um den wichtigen 50er EMA im Bereich von EUR 16,20 seitwärts pendeln. Solange die Titel unter dem 50er EMA notieren würden, deute dies auf Schwäche und auf kurzfristig wieder fallende Kurse hin. Zu beachten sei zudem, dass die Aktien nach unten noch zahlreiche offene Gaps infolge des raschen vorherigen Kursanstiegs hätten. Das tiefste Gap befinde sich im Bereich von EUR 11,55. Gaps würden in aller Regel wieder zügig geschlossen und würden den Kurs oft wie ein Magnet anziehen.Ausblick: Die Aktien von Infineon würden sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung am 50er EMA befinden. Es könnte sich daraus eine Top-Bildung entwickeln. Mit in der Folge wieder fallenden Kursen.Die Short-Szenarien: Die Aktien könnten den 50er EMA nicht nachhaltig erobern und würden im weiteren Verlauf wieder langsam nach unten absacken. Ein erstes Schwächesignal wären dabei Kurse unter dem Verlaufstief von EUR 15,07 vom 21. April. In diesem Fall dürfte sich neue Abwärtsdynamik entwickeln und ein Rücklauf zu den genannten offenen Gaps beginnen. Als Korrekturziel wäre dann das tiefste offene Gap bei EUR 11,55 zu sehen. Darunter dürften die Bären dann Kurs auf das Verlaufstief bei EUR 10,13 nehmen und dem Abwärtstrend folgend wohl auch unterschreiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: