Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (28.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nächste Woche gebe es frische Zahlen. Im abgelaufenen Fiskaljahr 2020/21 (30. September) habe Infineon seine Prognose gleich zwei Mal angehoben. Das sei am Markt gut angekommen. Die DAX -Aktie habe im Jahr 2021 knapp 30 Prozent an Wert zugelegt. Im schwachen Marktumfeld stehe seit dem Jahreswechsel dagegen ein Minus von elf Prozent zu Buche. Könnten die Q1-Zahlen frische Impulse liefern?"Der Aktionär" habe bereits erklärt: Die meisten Wettbewerber von Infineon hätten über einen guten Jahresstart und anhaltendes Wachstum berichtet. Befeuert durch den anhaltend hohen Bedarf an Halbleitern für die energieeffiziente und vernetzte Welt dürfte auch Infineon vor einem weiteren starken Jahr stehen.Erste Indikationen gebe es am kommenden Donnerstag (3. Februar), wenn der heimische Chipriese einen Einblick in die Entwicklung des ersten Quartals im laufenden Fiskaljahr 2021/22 gewähre. Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 werde ein Umsatz von rund drei Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge von rund 21 Prozent erwartet.Für das Gesamtjahr 2021/22 (per Ende September) werde vom Vorstand derzeit ein Umsatz von 12,7 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro (Vorjahr: 11,0 Milliarden Euro) in Aussicht gestellt. Die Segmentergebnis-Marge solle im Mittelpunkt der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 21 Prozent (Vorjahr: 18,7 Prozent) betragen. Am Ende könnte der Konzern also einen Gewinn je Aktie von 1,25 Euro (Vorjahr: 0,87 Euro) erzielen.Liefere Infineon die passenden Zahlen für das erste Quartal sowie einen zuversichtlichen Ausblick auf den Rest des Jahres und trübe sich das Umfeld im Technologiesektor nicht zu sehr ein, dann sollte die Aktie die 40-Euro-Marke im Jahresverlauf wieder ins Visier nehmen und auch überwinden.Anleger sollten sich durch den Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen lassen - im Gegenteil, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link