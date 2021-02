Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie zeige sich aktuell passend zum Gesamtmarkt recht sprunghaft. Mittelfristig habe sich an den guten Aussichten bei dem Chiphersteller allerdings nichts geändert. Am Donnerstag (4. Februar) gebe es Zahlen für zum ersten Quartal 2020/21. Die jüngsten Zahlen der Wettbewerber würden zeigen: Die Nachfrage sei ungebrochen hoch. Könne Infineon also auch im typischerweise schwächeren Auftaktquartal überzeugen?Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 erwarte Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz von zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 sei der Umsatz auf 2,49 Milliarden Euro nach 2,174 Milliarden Euro im Vorquartal gestiegen. Hierin sei zum ersten Mal für ein vollständiges Quartal der Beitrag der im April 2019 erworbenen Cypress Semiconductor Corporation enthalten gewesen. Die Segmentergebnis-Marge werde in der Mittel der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 16 Prozent betragen.Im gesamten Geschäftsjahr 2020/21 erwarte Infineon einen Umsatzanstieg von rund zwei Milliarden Euro auf etwa 10,5 Milliarden Euro. Darin enthalten sei dann die erstmalig erfolgende Konsolidierung von Cypress für ein gesamtes Geschäftsjahr. Zu diesem Umsatzanstieg werde das Automotive-Segment etwas mehr als die Hälfte beitragen. Die Segmentergebnis-Marge solle rund 16,5 Prozent betragen. Gut möglich, dass Vorstand Reinhard Ploss die Planvorgaben angesichts der starken Nachfrage mit den Q1-Zahlen etwas modifiziere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: