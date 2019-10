Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (31.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Für Infineon-Aktionäre sei der Oktober insgesamt ein guter Monat gewesen. Mit dem richtigen Timing hätten sie eine starke Performance erzielen können. Der DAX-Titel habe sich vom Verlaufstief bei 15,28 Euro am 8. Oktober gelöst und im Anschluss um knapp 20 Prozent zugelegt. Knapp über der 18-Euro-Marke sei der Aktie die Luft ausgegangen.Am 12. November lege der Chiphersteller die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 vor. Die im März gekappte Prognose sollte Infineon auch dank eines starken Dollars erreicht haben. Infineon rechne auf Basis der abgeschlossenen ersten drei Quartale und der Erwartung für das vierte Quartal weiter mit einem Umsatzanstieg von fünf Prozent auf 8,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,6 Mrd. Euro). Die Segmentergebnis-Marge werde voraussichtlich 16 Prozent betragen.Experten seien sich einig: Die Prognose für das Q1 2019/20 von Vorstand Reinhard Ploss dürfte noch verhalten ausfallen. Spätestens ab dem zweiten Halbjahr könnte die Talsohle in Sachen Profitabilität dann durchschritten sein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei 19,67 Euro - also rund zehn Prozent über dem gegenwärtigen Niveau.Kurzfristig orientierte Anleger sollten erste Trading-Gewinne vom Tisch nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Der Rest sollte dabei bleiben. Die strukturellen Treiber seien weiter intakt und die langfristige Wachstumsperspektive sei unverändert gut sind. (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link