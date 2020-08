Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Zu Beginn der Woche habe es noch so ausgesehen als würde die Infineon-Aktie wieder Kurs auf das Jahreshoch nehmen. Den Bullen sei aber schneller als gedacht die Luft ausgegangen. Die Konsolidierung gehe also weiter. Die Infineon-Aktie sei nach Vorlage der Quartalszahlen in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Kein Wunder: Auf den Corona-Crash sei eine Erholungsrally gefolgt, die den DAX-Titel um mehr als 100% nach oben geführt habe."Die Pandemie hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf unsere Zielmärkte und schwächt die Nachfrage in vielen Bereichen", so Vorstand Reinhard Ploss bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang August. "Immerhin, im besonders hart getroffenen Automobilmarkt sehen wir konkrete Anzeichen einer Erholung. Außerdem profitiert Infineon von der zunehmenden Digitalisierung dank steigendem Datenverkehr, Internet der Dinge und mobiler Kommunikation", so der Konzernchef weiter. Mit Blick auf das letzte Quartal des Geschäftsjahres bleibe Ploss vorsichtig optimistisch.Die mittelfristigen Aussichten seien nach wie vorgut. Kurzfristig würden der Infineon-Aktie jedoch die Impulsgeber fehlen. Damit dürfte der Kurs vorerst durch das Mehrjahreshoch bei 23,60 Euro gedeckelt bleiben. Die untere Begrenzung der noch jungen Seitwärtsbewegung verlaufe bei 21 Euro. Für Anleger heiße das: Ruhe bewahren! Solange keine dieser Marken "getestet" werde, bestehe kein Handlungsbedarf, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: