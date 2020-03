Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

13,946 EUR -3,09% (27.03.2020, 11:44)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

13,93 EUR -3,09% (27.03.2020, 11:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Halbleiter-Konzern habe seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen. Die konkreten negativen Effekte der Coronavirus-Pandemie seien aktuell nicht verlässlich zu quantifizieren. Langfristige Wachstumstreiber wie Elektromobilität, Internet der Dinge oder Erneuerbare Energien seien aber nach wie vor intakt. Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen überarbeitet und senken vor diesem Hintergrund ihre Kursziele. Die Infineon-Aktie gehöre am Freitag zu den größten Verlierern im DAX.Es sei offensichtlich: Die wirtschaftliche Lage an vielen Endmärkten bleibe kurzfristig weiter unsicher. Das treffe die Wettbewerber ebenso wie Infineon. Die mittel- und langfristigen Perspektiven in den wichtigen Zielmärkten des deutschen Chipriesen wie Elektromobilität oder automatisiertes Fahren seien jedoch weiterhin gut.Kurzfristig dürfte die Kursentwicklung eng an die von DAX & Co gekoppelt bleiben - nach oben und unten. Anleger mit Weitblick könnten dennoch weiter auf die Infineon-Aktie setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: