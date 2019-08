Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Es sei ein zermürbendes Wechselspiel. Die Angst vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft und einer bevorstehenden Rezession drücke auf die Kurse. Die Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit würden dagegen immer wieder für steigende Notierungen sorgen. Das zeige sich auch im Kursverlauf der Infineon-Aktie.In den letzten Tagen hätten die Rezessionsängste auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse dominiert. Verkäufe auf breiter Front seien die Folge gewesen, nicht nur bei den Zyklikern. Zum Wochenschluss hätten DAX und Co dann wieder Auftrieb erhalten durch die Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump in Sachen Handelsstreit. Zudem würden die Anleger auf neue Impulse durch die Notenbanken hoffen.Dieses Hin und Her zeige sich auch im Kursverlauf der Infineon-Aktie. Nach dem Verlaufshoch am 25. Juli bei 28,23 Euro habe die Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet. Die untere Begrenzung verlaufe derzeit bei 14,50 Euro, die obere bei 16,00 Euro. Nach dem Test der unteren Begrenzung am vergangenen Donnerstag steuere die Aktie aktuell wieder die obere Linie des Trendkanals an. Gelinge der Sprung über diese Hürde, sollte es wieder schnell Richtung 18 Euro gehen.An der operativen Ausgangslage habe sich für den Chipkonzern zuletzt nur wenig geändert. Die Lage an vielen Endmärkten bleibe insgesamt unsicher. Ungeachtet dessen würden die langfristigen Aussichten in den wichtigen Zielmärkten von Infineon wie Elektromobilität, automatisiertes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und mobile Kommunikation unverändert gut bleiben. Die Münchner könnten sich mit der Cypress-Übernahme hier sogar noch besser positionieren.Der Aktionär spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern Infineon, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link