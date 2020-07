Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,945 EUR +1,84% (13.07.2020, 08:36)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,55 EUR +4,13% (10.07.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX,

Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die

das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon

ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten

erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund

8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im

Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Infineon-Aktie startete nach dem Hoch bei 25,76 EUR aus dem Juni 2018 zueiner Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAktien" der BNP Paribashervorgeht.Diese habe die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 10,13 EUR geführt. Seit diesem Tieferhole sich der Wert stark. Nach einem Konsolidierungstief bei 15,07 EUR vom 21. Aprilhabe das Tempo der Aufwärtsbewegung zwar etwas nachgelassen, aber sie sei intaktgeblieben. Am 5. Juni habe der Wert ein Hoch bei 21,78 EUR erreicht. Am Freitag sei erüber dieses Hoch ausgebrochen und in die Widerstandszone zwischen Abwärtstrend seitJuni 2018, der heute bei ca. 22,46 EUR liege, und Widerstand bei 23,06 EUR eingedrungen.AusblickGelinge der Infineon-Aktie ein Ausbruch über diese Widerstandszone zwischen 22,46 EURund 23,06 EUR, dann würde die Aufwärtsbewegung seit Mitte März bestätigt werden. DieAktie könnte anschließend in Richtung 25,76 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdingsunter 21,78 EUR zurückfallen, wäre die Erholung der letzten Wochen und Monate zunächsteinmal vorbei. In diesem Fall könnte es zu einem deutlichen Rücksetzer in Richtung desEMA 200 bei aktuell 18,57 EUR und sogar in Richtung 15,07 EUR kommen. (Analyse vom13.07.2020)Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für dasgenannte Analysten-Haus href="https://www.derivate.bnpparibas.com/rechtlicher_hinweis" target="_blank">unter

folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: