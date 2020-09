Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,915 EUR -0,25% (10.09.2020, 08:44)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,96 EUR (09.09.2020)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Wie bei vielen DAX-Werten sei auch bei Infineon auf den Corona-Crash eine dynamische Erholungsrally gefolgt, die die Aktie um mehr als 100 Prozent nach oben geführt habe. Nach den Quartalszahlen sei der Kurs in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Reiche die Kraft für eine Trendfortsetzung?In den letzten Tagen habe es keine einheitlichen Vorgaben für die Infineon-Aktie gegeben. Das zeige sich auch im Kursverlauf. Frische Zahlen gebe es offiziell erst am 9. November.Die kommende Entwicklung hänge vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und der Wirkung der aufgelegten Konjunkturpakete ab. Dazu kämen die bekannten geopolitischen Faktoren, die Vorgaben der Wettbewerber aus der Chipbranche und frische Analystenstimmen. Letztere hätten zuletzt zwar ihre Kaufempfehlungen größtenteils bestätigt. Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends habe das allerdings noch nicht gereicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: