Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Über den Jahresauftakt und den Ausblick von Infineon habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Vorstand Reinhard Ploss habe sich durchaus zufrieden gezeigt: "Unser gut diversifiziertes Geschäft präsentiert sich zu Jahresbeginn robust", habe der Konzernchef bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang Februar gesagt.Die Kostensenkungsmaßnahmen scheinen zu greifen. "Dank ihnen sowie aufgrund mehrerer Sondereffekte fiel das Segmentergebnis etwas besser als erwartet aus", so Ploss.Auch beim Ausblick habe der Vorstand einige positive Ansätze ausgemacht: "Die Nachfrage nach der neuesten Generation unserer Siliziummikrofone entwickelt sich sehr dynamisch. In einzelnen Bereichen wie dem Server-Geschäft sehen wir Anzeichen der Besserung."In Summe rechne Ploss aber weiterhin nicht vor der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres - also ab April 2020 - mit einer breiten Erholung der Nachfrage. Der Kommentar zu den mittelfristigen Aussichten bleibe ebenfalls unverändert positiv: "Unsere langfristigen Wachstumstreiber sind intakt und wir tragen entscheidend zur Mobilitäts- und Energiewende bei."Die Automotive-Sparte sei für den Halbleiterkonzern von großer Bedeutung, sie trage fast die Hälfte zum Umsatz bei. Passend dazu sollten die Erlöse im Gesamtjahr in diesem Bereich stärker als der Konzerndurchschnitt steigen. Für das Gesamtjahr erwarte Infineon ein Umsatzplus von drei bis sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie eine Segmentergebnis-Marge von rund 16 Prozent.Das Fazit hat Bestand: Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch hat die Aktie gute Chancen, weiter Kurs auf das Hoch aus dem April 2018 im Bereich um 25 Euro zu nehmen - vor allem, wenn sich das Umsatzwachstum wie erwartet weiter belebt und sich die Margen dieser Entwicklung im zweiten Halbjahr anschließen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2020)