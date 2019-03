Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,265 EUR +1,18% (15.03.2019, 10:43)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,35 EUR +1,63% (15.03.2019, 10:58)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach der geplanten Übernahme des Datencenter-Spezialisten Mellanox durch NVIDIA dürften weitere Übernahmespekulationen im Halbleiter-Sektor wieder hochkochen. Ein Klassiker aus Deutschland in diesem Zusammenhang sei Infineon.In den zurückliegenden Tagen sei es mit der Infineon-Aktie im Zuge einer Konsolidierung leicht abwärts gegangen. Auf der Unterstützung bei 18,75 Euro habe der Kurs aber nach oben drehen können. Damit habe der Wert das mit dem Bruch dieser Marke generierte Kaufsignal vor wenigen Wochen bestätigt.Die aktuelle Konsolidierung der Infineon-Aktie sei damit ein gute Kaufchance. Neueinsteiger könnten dabei den Stopp knapp unter die 18,75-Euro-Marke platzieren, womit das Risiko nach unten minimiert werde. Aus der kürzlich abgeschlossenen W-Formation, die den Abwärtstrend seit Sommer 2018 technisch beendet habe, lasse sich ohnehin ein Kursziel von 22 Euro ableiten. Dafür müsste der Kurs jedoch über die 200-Tage-Linie bei rund 20 Euro, was wiederum Voraussetzung für das nächste Long-Signal wäre. Anleger, die bereits seit der Kaufempfehlung bei 17,15 Euro dabei seien, würden die Gewinne mit unverändertem Stopp laufen lassen, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: