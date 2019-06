Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,444 EUR +2,66% (19.06.2019, 12:00)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Wie erwartet habe der Chiphersteller eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der am 03.06. angekündigten Akquisition von Cypress Semiconductor, die Friebel als zu teuer und zu einem ungünstigen Zeitpunkt werte, vollzogen. Die Aktien seien zu einem Platzierungspreis von 13,70 Euro/Aktie zugeteilt worden, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,55 Mrd. Euro vor Provisionen und Kosten geführt habe. Die 112,77 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien seien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert worden. Infineon wolle, um seine nach Ansicht des Analysten gute Bonitätsnote zu halten, etwa 30% des Kaufpreises für Cypress via Eigenkapital finanzieren. Fast 60% der dafür erforderlichen 2,7 Mrd. Euro seien nun gesichert. der Analyst habe seine EPS-Erwartungen aufgrund der durch die Kapitalerhöhung bedingten höheren Aktienanzahl gesenkt (EPS 2019e: 0,80 (alt: 0,82) Euro; EPS 2020e: 0,87 (alt: 0,96) Euro).Unter Berücksichtigung dessen und der langfristig positiven Wachstumsaussichten (z.B. stetig wachsende Zahl an Halbleitern bzw. steigender Wert der Halbleiter in Fahrzeugen - insbesondere bei E-Autos) ermittelt Markus Friebel, Analyst von Independent Research, ein auf 18,50 (alt: 20,00) Euro (Discounted-Cashflow-Modell; höhere Aktienanzahl) reduziertes Kursziel und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Infineon-Aktie. (Analyse vom 19.06.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:14,468 EUR +2,98% (19.06.2019, 12:15)