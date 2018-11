Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":Laut Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) fundamental betrachtet weiterhin ein Kauf.Gestern Abend nach Börsenschluss hätten in den USA Nvidia und Applied Materials ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Nachdem beide enttäuscht hätten, sei es im nachbörslichen Handel zur Sache gegangen. Beide Aktien hätten deutlich verloren. Das ziehe heute auch Infineon mit nach unten. Auch bei Dialog Semiconductor habe es einen deutlichen Rücksetzer von fast 2% im vorbörslichen Handel gegeben.Das Positive bis dato am heutigen Tag: Sowohl Dialog Semiconductor als auch Infineon hätten sich deutlich von ihren Tagestiefs erholen können. Das zeige, dass der Abwärtsdruck insgesamt langsam abflache. Infineon arbeite weiter an einem tragfähigen Boden. Ein frisches Kaufsignal werde bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 19 Euro generiert. Auf der Unterseite sollte jedoch die Unterstützung bei 16 Euro nicht unterschritten werden.Fundamental betrachtet ist die Infineon-Aktie mit Blick auf die prächtigen Zukunftsperspektiven weiterhin ein Kauf, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: