Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com (22.04.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Auf das Mehrjahreshoch vom November bei 43,84 EUR sei bei der Infineon-Aktie in den letzten Monaten ein deutlicher Korrekturimpuls gefolgt. Auf Basis einer absoluten Kernunterstützung versuche das Papier nun aber eine charttechnisch überaus spannende Stabilisierung. Gemeint sei die Kombination aus den horizontalen Haltemarken bei rund 25,50 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 25,00 EUR). Die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 25,69 EUR bzw. 26,11 EUR würden nun sogar die Option auf Ausprägung eines sog. Doppelbodens bieten. Die untere Umkehr könnte aus zwei Gründen gelingen: Erstens sichere der Basisaufwärtstrend Ende 2009 (akt. bei 23,69 EUR) zusätzlich nach unten ab. Zweitens notiere der trendfolgende MACD so niedrig wie seit Beginn des Jahrtausends nicht mehr. Die Tiefs vom Mai und August vergangenen Jahres bei rund 30 EUR würden derzeit ein erstes Anlaufziel definieren, ehe das Märzhoch bei 33,26 EUR wieder ins Blickfeld rücke. Oberhalb dieser Schlüsselmarke wäre dann der diskutierte Doppelboden tatsächlich abgeschlossen.Als strategische Absicherung ist indes die oben genannte Kernhaltezone bei rund 25 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.04.2022)