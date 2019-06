Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Chipherstellers habe seit Mitte April, als der Wert noch bei 21,62 Euro im Hoch notiert habe, bis zuletzt mehr als ein Drittel an Wert verloren. Selbst das Jahrestief 2018 sei damit unterschritten worden. Infineon wage den bisher größten Übernahmeversuch in der Unternehmensgeschichte. Die Marktteilnehmer würden dies aber kritisch sehen: "Strategisch absolut sinnvoll, aber (zu) teuer", so der Tenor auf dem Parkett."Der Aktionär" sei jedoch der Ansicht, dass mittlerweile durchaus für risikobereite Anleger wieder ein interessantes Niveau erreicht sei. Nach der Transaktion peile der Vorstand ein Umsatzwachstum von 9%, eine Segmentergebnis-Marge von 19% und eine Investitionsquote von 13% an. Der Halbleiter-Konzern erwarte zudem Kostensynergien von 180 Mio. Euro.Würden die US-Aufsichtsbehörden den Deal durchwinken und gehe der Plan vom Vorstand auf, dürfte der Konzern mittelfristig operativ profitieren und die Infineon-Aktie deutlich höher notieren. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, auch wenn man sich dabei zunächst auf eine recht volatile Kursentwicklung einstellen sollte, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2019)