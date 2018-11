Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Chiphersteller intensiviere die langfristige Zusammenarbeit mit dem japanischen Autozulieferer Denso und stärke so sein globales Automotive-Geschäft. Zur Stärkung der Kooperation habe Denso zudem Infineon-Aktien in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrages erworben. Mit dem Schritt könne Infineon seine Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen automatisiertes Fahren sowie Elektromobilität weiter erhöhen und sich in Japan noch besser positionieren.Die Infineon-Aktie habe bisher ein hartes Jahr hinter sich. Die schlechte Stimmung in der Halbleiterbranche habe das Papier trotz guter Zahlen nach unten gedrückt. Die Analysten würden jedoch optimistisch bleiben. Mit 22 Kauf-, fünf Halten-, und zwei Verkaufsempfehlungen lägen sie klar auf der bullischen Seite. "Der Aktionär" bleibe mit einem Kursziel von 25 Euro dabei auf der Long-Seite. Auf dem Weg dorthin warte das erste Ziel einer Gegenbewegung bei 19 Euro, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2018)