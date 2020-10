Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aufwärtsbewegung in der Chipbranche gehe in die nächste Runde. Zum einen sorge die Aussicht auf Übernahmen und Fusionen für Impulse. Zum anderen würden starke Quartalszahlen von NXP Semiconductor, STMicroelectronics und Samsung Rückenwind liefern - auch bei den heimischen Branchenvertretern.Das Übernahmekarussell in der Halbleiterbranche drehe sich weiter: Der Chipkonzern AMD blase laut Insidern mit einem möglichen Kauf von Xilinx zum Angriff auf den großen Rivalen Intel und wolle dazu rund 30 Milliarden US-Dollar (25,5 Milliarden Euro) auf den Tisch legen (Übernahmeprämie: rund 15 Prozent).Aber auch die Zahlen der Branchenvertreter könnten sich sehen lassen: STMicroelectronics sei bereits Anfang Oktober nach einem besser als erwartet verlaufenen dritten Geschäftsquartal optimistischer für den weiteren Jahresverlauf geworden. Konzernchef Jean-Marc Chery habe darauf verwiesen, dass die Nachfrage nach Produkten für die Autoindustrie und nach Mikrocontrollern im dritten Quartal stark angezogen habe. Es sei bereits das zweite Mal nach Ende April, dass der Halbleiterhersteller seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöhe.Nun lege NXP Semiconductor nach: Der Konzern habe die Analystenschätzungen beim Umsatz um zehn Prozent übertroffen und einen Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar gemeldet. Gleichzeitig habe NXP einen operativen Gewinn von 586 Millionen Dollar (Prognose: 444 Millionen Dollar) erzielt. Daraus resultiere eine Marge von 25,8 Prozent. Abgerundet worden sei das positive Zahlenwerk durch optimistische Aussagen zur Nachfrage in sämtlichen Endmärkten, die sich vor allem in den Bereichen Automobil und Mobilfunk deutlich verbessert hätten. Ähnlich positive Nachrichten habe es zuletzt auch von Samsung und Dialog Semiconductor gegeben. Weitere dürften folgen.Bei Siltronic spekuliere "Der Aktionär" bereits seit Anfang Oktober im Real-Depot mit einer Trading-Position auf steigende Kurse. Die Aktie habe in diesem Umfeld mit dem Sprung über die 80-Euro-Marke in dieser Woche ein frisches Kaufsignal generiert. Das Bankhaus Lampe sehe die Aktie bei 100 Euro fair bewertet. Der nächste Aufschwung in der Waferindustrie stehe bevor, so Analyst Karsten Iltgen. Die Kollegen von Mainfirst kämen zu einem ähnlichen Fazit, würden die Messlatte mit einem Kursziel von 120 Euro sogar noch etwas höher legen. Ein Zwischenspurt Richtung 87,50 Euro scheine möglich. Ein enger Stoppkurs sichere die Position im Real-Depot ab. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.