ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon: Gewinnmitnahmen nach starkem Handelsstart - AktiennewsDie Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) eröffnete am Dienstag höher und verringerte in den ersten Handelsminuten den Abstand zum Jahreshoch bei 35,90 Euro, nachdem letzte Woche die viertägige Korrektur an der Unterstützungszone bei 31 Euro beendet wurde, so die Experten von XTB.Ein Teil der Intraday-Gewinne sei jedoch wieder abgegeben worden, sodass Anleger verstärkt nach Hinweisen einer Topbildung achten sollten. Seit März befinde sich die Aktie in einem steilen Trendkanal und habe seitdem rund 250% an Wert gewonnen. Solange die genannte Unterstützung und die untere Grenze des Kanals nicht unterschritten würden, würden die Bullen die Kontrolle behalten.Börsenplätze Infineon-Aktie:33,80 EUR -0,25% (02.02.2021, 13:08)XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:33,805 EUR +0,58% (02.02.2021, 12:55)