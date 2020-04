Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,39 EUR -2,41% (24.04.2020, 10:37)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Neben dem schwachen Marktumfeld drücke ein enttäuschender Gewinnausblick von Intel zum Wochenschluss auf die Stimmung in der Halbleiterbranche. Auch die Aktie von Infineon falle zurück. An einer wichtigen charttechnischen Unterstützung könnte es aber erneut zu einer Trendwende kommen.Der Chip-Riese Intel befürchte für das zweite Halbjahr schlechtere Geschäfte durch einen Sparkurs von Unternehmen und Behörden. "Ab irgendeinem Punkt werden uns die Auswirkungen der Rezession treffen", habe Firmenchef Bob Swan gewarnt. Intel habe insofern keine neue Jahresvorhersage gewagt, nachdem die erste wegen der Corona-Krise gestrichen worden sei."Der Aktionär" habe bereits erklärt, dass Zahlen der Wettbewerber die kurzfristige Kursentwicklung der Infineon-Aktie beeinflussen könnten. Trotz einzelner Rücksetzer sollte die Grundtendenz dabei aber weiter positiv bleiben. Die mittel- und langfristigen Aussichten für den DAX-Konzern seien unverändert gut. Kurzfristig würden die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Verunsicherung sorgen.