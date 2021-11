Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe heute Früh seine Q4-Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 bekannt gegeben, welche sowohl in Sachen Umsatz als auch hinsichtlich der Profitabilität recht deutlich über den Markterwartungen ausgefallen seien. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 21,2% auf EUR 3,01 Mrd. (Konsens: EUR 2,94 Mrd.) gestiegen, das sequenzielle Wachstum habe dabei beachtliche 10,5% betragen.Das Segmentergebnis des Gesamtkonzerns habe sich um 62,5% auf EUR 616 Mio. (Konsens: EUR 558 Mio.) erhöht, die korrespondierende Segmentergebnis-Marge habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 15,2% auf 20,5% verbessert. Der Nettogewinn in Höhe von EUR 464 Mio. habe ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von EUR 319 Mio. gelegen. Die Werke von Infineon würden weiter auf Hochtouren laufen, das Unternehmen investiere weiter in zusätzliche Kapazitäten, speziell bei Silizium als auch bei den Verbindungshalbleitern Siliziumkarbid und Galliumnitrid.Das zweitgrößte Segment "Power & Sensor Systems" (Lösungen für Power Management, Sensorik und Datenübertragung) habe ein Umsatzwachstum von 24,5% auf EUR 945 Mio. erzielt und damit das beste Wachstum aller Segmente erzielen können. Hier habe sich die ohnehin beträchtlich über dem Konzernschnitt liegende Profitabilität (Segmentergebnis-Marge) nochmals um 170 Basispunkte auf 29,2% verbessert.Der Hauptgrund für das starke Umsatzwachstum sei der saisonale Anstieg der Nachfrage nach Komponenten für Smartphones gewesen. Aber auch die anderen Bereiche des Segmentes wie beispielsweise Stromversorgungen für Rechenzentren hätten Umsatzzuwächse verzeichnet. Die größte und bedeutendste Sparte von Infineon, Automotive, habe mit einem Umsatzwachstum von 21,2% ebenfalls sehr solide performen können und profitiere weiterhin von der hohen Chipnachfrage für Autos. Laut Infineon hätten nahezu alle Produktbereiche zu diesem Wachstum beigetragen.Die letzte Empfehlung für die Infineon-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.