Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,50 EUR -4,06% (27.02.2020, 13:30)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,59 EUR -4,63% (27.02.2020, 13:15)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Kurzfristig müsse sich zeigen, ob sich die Aktie in dem von viel Verunsicherung geprägtem Marktumfeld weiter stabil zeigen könne, habe das Fazit unter den jüngsten Infineon-Artikeln gelautet. Heute gehöre die Aktie zu den größten Verlierern im DAX. Dreimal habe die Aktie im Bereich um 19,16 Euro in den letzten Wochen wieder nach oben drehen können. Gelinge das Kunststück erneut?Der Start ins neue Geschäftsjahr (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) sei bei Infineon recht vielversprechend ausgefallen. Die Jahresprognose sei bestätigt worden - natürlich unter Vorbehalt. "Die Prognose steht unter der Annahme, dass der Ausbruch des Coronavirus keine signifikante negative Wirkung auf die Entwicklung unseres Geschäfts im Geschäftsjahr 2020 hat", so Vorstand Reinhard Ploss.Kurzfristige Absatz- und Beschaffungsprobleme in China seien auch bei Infineon nicht ausgeschlossen. In Wuhan, wo das Virus erstmals aufgetreten sei, habe der Chipriese einen Vertriebsstandort. Eine detaillierte Prognose sei zur Stunde nur schwer möglich.Kurzfristig könnte die Verunsicherung zunehmen und die Aktie in Sippenhaft genommen werden. Beschleunigt sich so die Abwärtsbewegung, wird sich zeigen, ob sich die charttechnische Unterstützung bei 19,16 Euro erneut als stabil erweist - und die Infineon-Aktie wieder nach oben abprallt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link