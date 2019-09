Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,828 EUR +0,38% (02.09.2019, 08:47)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.09.2019/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) fiel am 18. Juni 2019 auf ein Tief bei 13,42 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAktien" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe die Aktie kurzzeitig unter dem Aufwärtstrend seit Oktober 2012 notiert, sich danach aber schnell auf 18,23 EUR erholt. Damit habe sie den EMA 200 erreicht, der sich aber als zu hohe Hürde erwiesen habe. Anschließend sei der Chipwert auf den Aufwärtstrend seit Oktober 2012 zurückgefallen. Auf diesem Trend versuche er einen kleinen Doppelboden auszubilden. Am Freitag sei er an die Nackenlinie dieser Bodenformation geklettert. Sie liege bei 15,94 EUR und damit knapp unter dem EMA 50.Gelinge Infineon ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 15,94 EUR, dann ergäbe sich ein charttechnisches Kaufsignal. In diesem Fall könnte der Wert anschließend auf 16,80 oder sogar an den EMA 200 bei aktuell 17,71 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 14,67 EUR abfallen, wäre eine schnelle Abwärtsbewegung an das Jahrestief bei 13,42 EUR zu erwarten. (Analyse vom 02.09.2019)