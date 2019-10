Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg mit China habe US-Präsident Donald Trump am Freitag eine Einigung auf ein Teilabkommen mit China verkündet. Zusammen mit der Hoffnung auf eine Einigung im Brexit habe dieser Deal am Freitag ein Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten ausgelöst. Auch die Infineon-Aktie habe kräftig zugelegt. Folge nun die große Ernüchterung, oder gehe die Rally weiter?Die Infineon-Aktie habe am Freitag zu den größten Gewinnern im DAX gezählt. Mitte Juli und Mitte September habe die Aktie knapp über der 18-Euro-Marke Zwischenhochs markiert. Im Anschluss sei der Kurs jeweils abgesackt. Dabei habe sich ein leicht aufwärtsgerichteter Aufwärtstrend ausgebildet. Dieser verlaufe bei 15,50 Euro - und habe sich erneut als stabil erwiesen. Oberhalb dieser Unterstützung sei die Aktie wieder nach oben gedreht und habe sich am Freitag sogar deutlich von der Marke lösen können. Das erste Ziel nach diesem erneuten Trendwechsel liege oberhalb von 18 Euro und könnte in einem freundlichen Marktumfeld schnell angesteuert werden.Die nächsten Zahlen für das vor wenigen Tagen beendete Geschäftsjahr 2018/19 gebe es am 12. November. Auch Infineon spüre derzeit den gesamtwirtschaftlichen Gegenwind und dürfte unter einer gewisse Margenschwäche leiden. Die im März gesenkte Prognose sollte auch dank eines starken Dollars aber erreicht worden sein. Ebenfalls positiv: Spätestens ab dem zweiten Halbjahr 2019/20 könnte die Talsohle in Sachen Profitabilität durchschritten sein.