Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (04.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon profitiere vom anhaltenden Chipboom, sei im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 aber unter anderem von pandemiebedingten Einschränkungen bei der Fertigung in Malaysia ausgebremst worden. Vorstand Reinhard Ploss habe während einer Telefonkonferenz deutlich gemacht, dass diese fehlenden Umsätze nur verschoben seien. Die Analysten würden den Ball aufnehmen.Die Schweizer Großbank UBS ("buy") habe das Kursziel von 42 auf 43 Euro angehoben. Der Halbleiterhersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Er habe seine Ergebnisschätzung für 2021 etwas wegen der corona-bedingten, zeitweisen Produktionsprobleme in Malaysia gesenkt, habe seine Prognosen für die kommenden Jahre aber angehoben.Ermutigend sei, dass Infineon Bruttomargen auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 berichtet habe. Mittlerweile habe das Unternehmen Aufträge für fast zwei Jahre, und mit der neuen Fabrik in Villach sowie mehr Platz am Dresdner Standort steigere der Konzern auch seine Produktionskapazitäten.Die neue Fabrik in Villach habe ihren Betrieb aufgenommen. Im September solle sie offiziell eröffnet und die ersten Wafer ausgeliefert werden. Beim Umsatz werde sich dies aber erst im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres bemerkbar machen, das im Oktober beginne.Infineon leide aktuell noch unter den widrigen Bedingungen. Der Konzern dürfte die temporären Baustellen jedoch schon bald abhaken und sich wieder auf das eigene Wachstum konzentrieren. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Solange die charttechnische Unterstützung im Bereich um 31/32 Euro und die 200-Tage-Linie halte, bleibe das Hoch von Anfang April bei 37,31 Euro das nächste Ziel."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit Hebel auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 04.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link