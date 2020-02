Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Auf der gestrigen Hauptversammlung in München habe Infineon-Finanzvorstand Dr. Sven Schneider von einem Konzern gesprochen, der auch in schwierigen Zeiten ein profitables Wachstum liefere. Konzernchef Reinhard Ploss habe zuvor die Jahresprognosen noch einmal bestätigt.Infineon erwarte für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 weiterhin ein Umsatzwachstum von fünf Prozent plus oder minus zwei Prozentpunkte. In der Mitte der Prognosespanne solle die Segmentergebnis-Marge bei 16 Prozent liegen. "Dieser Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass unser Geschäft nicht wesentlich durch die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt wird", erkläre Finanzvorstand Dr. Sven Schneider auf der gestrigen Hauptversammlung. "Ebenfalls ist die Auswirkung der geplanten Cypress-Akquisition in dieser Prognose nicht enthalten." Hier dürfte es in den kommenden Wochen eine endgültige Entscheidung zur Freigabe geben.Ohne Berücksichtigung von Cypress wolle Infineon im laufenden Geschäftsjahr in Summe in etwa 1,3 Milliarden Euro zu investieren. "Rund ein Drittel dieses Betrags entfällt auf Fertigungsgebäude samt deren Infrastruktur sowie auf Bürogebäude, um so die Voraussetzungen zu schaffen, vom nächsten Marktaufschwung zu profitieren und die strukturellen Wachstumspotenziale voll zu nutzen", so der Finanzchef. Das größte Einzelprojekt bleibe der Weiterbau des Reinraums für die neue 300-Millimeter-Fertigung in Villach (Österreich). "Der Zeitplan für die Fertigstellung des neuen Reinraums wird dabei an die Marktentwicklung angepasst und wir erwarten den Start der Produktion zum Ende des Kalenderjahres 2021", so Schneider.Zudem betone Schneider, dass die Lieferfähigkeit ein kritischer Erfolgsfaktor für Infineon sei. "Sie ist ein wesentlicher Grund, warum unsere Kunden Infineon als Lieferanten wählen und schätzen."Alles in allem sehe der Finanzvorstand den Konzern auf einem profitablen Wachstumskurs - und das auch in schwierigen Zeiten.Die Aktie werde heute ex-Dividende in Höhe von 0,27 Euro gehandelt. Das Fazit habe Bestand: Infineon sei auf Kurs. Der Aufwärtstrend der Aktie sei weiter intakt. Das mittelfristige Ziel laute weiter 25,00 Euro. Eine erste charttechnische Unterstützungszone warte im Bereich um 19,50 Euro.Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht bei der Infineon-Aktie kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 21.02.2020)