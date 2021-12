Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,545 EUR +0,73% (16.12.2021, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

39,34 EUR +1,65% (15.12.2021, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (16.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Zinsentscheid der US-Notenbank habe Signalwirkung: Sie drossele ihre Anleihekäufe noch stärker als zuletzt und ebne damit den Weg für mehrere Zinserhöhungen im neuen Jahr. Obwohl FED-Chef Jerome Powell schneller als bisher erwartet aus der extrem lockeren Geldpolitik aussteigen wolle, hätten die US-Börsen im Anschluss kräftig zugelegt und würden so auch beim Chipriesen Infineon für Rückenwind sorgen.Im Vorfeld der FED-Sitzung habe das Papier des Halbleiterkonzerns noch zu den größten Verlierern im DAX gehört. Die Infineon-Aktie sei im Tief am Dienstag bis auf 38,52 Euro zurückgefallen. Mit dem Rückenwind dürfte die 40-Euro-Marke zurückerobert werden.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die Geschäfte würden boomen. Der Chipriese stehe dank der anhaltend starken Nachfrage vor einem weiteren Wachstumsjahr. "Der Aktionär" halte daher an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten laute weiterhin 48 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: