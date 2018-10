Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, habe gestern die Q3-Zahlen präsentiert. Während ASML und Elmos Semiconductor kürzlich positive Hinweise geliefert hätten, sei TSMC mit dem Gegenteil gefolgt. Zahlen und Ausblick seien schlechter als erwartet ausgefallen.Das Zahlenwerk von TSMC nähre die Spekulationen der Bären, dass der Halbleiterzyklus doch nicht mehr so robust sei. Entsprechend schwächer habe sich gestern und auch heute die Infineon-Aktie präsentiert. Aus technischer Sicht bestehe jetzt die Gefahr, dass das kürzlich beschriebene Erholungsszenario zunichte gemacht werde.Der Stopp unserer Trading-Empfehlung wurde mittlerweile erreicht, so Markus Horntrich von "Der Aktionär". Der Trade sei auf Einstand ausgestoppt worden. (Analyse vom 19.10.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: