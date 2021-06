Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,05 EUR +0,46% (28.06.2021, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,075 EUR 0,00% (28.06.2021, 09:47)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (28.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hängepartie bei DAX und Co dürfte sich in dieser Woche zunächst fortsetzen. Die wichtigsten Konjunkturdaten stünden mit dem US-Arbeitsmarktbericht erst am Freitag auf der Agenda. Wie gewohnt würden Investoren und Volkswirte versuchen, aus den Zahlen Infos zum künftigen Zinspfad der FED herzuleiten. Spannend für die Technologiewerte könnte es schon am Mittwochabend werden, wenn mit Micron Technology einer der weltweit größten Chip-Hersteller Quartalszahlen veröffentliche. Die Erholung der Infineon-Aktie sei zuletzt wieder etwas ins Stocken geraten.Anfang April sei die Infineon-Aktie mit 37,31 Euro auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen. Im Anschluss hätten Inflations- und Zinssorgen sowie die Fragezeichen hinter der Steuerpolitik von US-Präsident Joe Biden für Verunsicherung gesorgt. Der Test der charttechnischen Unterstützung im Bereich um 31/32 Euro und der 200-Tage-Linie (aktuell bei 31,89 Euro) sei erfolgreich verlaufen.Der Aufwärtstrend der Infineon-Aktie sei weiter intakt, die strukturellen Wachstumstreiber und Trends ebenfalls. Könne Micron am Mittwoch mit seinen Zahlen und dem Ausblick punkten, dann dürfte der Titel wieder Fahrt aufnehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot vorerst weiter mit Hebel auf steigende Kurse. Anleger können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.