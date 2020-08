Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,54 EUR +1,01% (05.08.2020, 10:39)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,625 EUR +1,89% (05.08.2020, 10:28)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Der Umsatz sei in Q3 2019/20 (30.06.) um 7,9% auf 2,17 (Vj.: 2,02; Q2 2019/20: 1,99; Analystenerwartung: 2,20; Marktkonsens: 2,05) Mrd. Euro geklettert, womit Infineon im Rahmen der Analystenprognose aber über der Markterwartung gelegen habe. Erneut schwach habe sich dabei das Automobilgeschäft entwickelt. Infineon sehe hier aber Anzeichen einer Erholung. Ergebnisseitig sei es zu deutlichen Rückgängen gekommen, die aber operativ deutlich weniger stark ausgefallen seien als erwartet.Darüber hinaus habe der Chiphersteller seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) erhöht. Konzernchef Ploss sehe aber weiterhin "erhebliche Auswirkungen" der Pandemie auf Infineons Zielmärkte. Ploss habe sich aber überzeugt gezeigt, dass Infineon von der zunehmenden Digitalisierung profitiere. Die Pandemie habe sogar in einigen Bereichen (steigender Datenverkehr, Internet der Dinge und die mobile Kommunikation) einen "Digitalisierungsschub" ausgelöst.Jost habe seine EPS-Prognose für 2019/20 auf 0,37 (alt: 0,50) Euro gesenkt und für 2020/21 auf 0,78 (alt: 0,76) Euro leicht angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: